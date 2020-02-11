增7宗新冠肺炎確診　衞生防護中心：港現第2代傳播

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日(11日)確診7宗新增新冠肺炎個案，患者均沒有外遊紀錄。當中1人是「打邊爐家族」確診患者的工作同事，另外康美樓個案的兒子、媳婦及媳婦父親也確診。張竹君表示，有患者的緊密接觸者都確診，顯示香港已出現第二代傳播，但目前仍追蹤到傳播鏈。港大微生物學系講座教授袁國勇則表示，以目前確診人數及檢疫設施，認為本港仍處於圍堵階段，「有排都未到認輸」，又指即使最後要改作紓緩措施，亦不代表輸，最重要是最後確診及死亡人數較少，已經很好，希望大家用一個樂觀心態面對。

袁國勇表示，疫症控制源頭十分重要，每個市民都有責任做好個人衞生，與人保持安全的六個階磚距離，不應去打邊爐、打麻雀。只要做好個人防疫，可以減低社區出現傳染鏈機會，即使有傳染鏈亦會截斷。他呼籲大家不要過份悲觀，目前亦可嘗試控制疫症，令其無法大爆發。

袁又指雖然跨境人流減到很低，但怎樣都會有人入來，更多香港人從內地回港，並帶入病毒。而本地傳染鏈方面，若市民防疫工作做得好就很快會斷，而開頭個案總會上升，但市民做好防護工作就會慢慢減少。而長康邨情況完全受控制，控制不到疫情的事完全沒發生。

至於今天確診的7宗個案，包括「打邊爐家族」一名確診者的同事，這名同事從事清潔工作，他去了律敦治醫院，本月1日有咳嗽並確診。

另外兩宗為第48宗和第49宗個案，是一對夫婦，是康美樓個案的兒子及媳婦，於上周一(3日)發病，今日確診；而媳婦的父親亦確診。張竹君表示，初步調查康美樓的新確診個案，其媳婦的父親家住田灣，沒有到過康美樓，但與女兒有接觸，因此要調查病源。

她又指部分確診個案的大便樣本對新冠病毒呈陽性，但並非每個病人都有。張續指，陶源酒家確診的「打邊爐家族」之一的員工上周六(8日)發病，其後沒有上班。至於從事北京樓廚房工作的病人，發病後有求醫，但病假後仍有上班，其中一名同事亦入院，初步測試呈陽性，即初步確診感染新冠肺炎，目前正等候覆檢。張指點心一般是熟食，透過食物傳播機會細。

循道衞理聯合教會禧恩堂有一名59歲男教友有咳嗽，期間有返教會，昨日(10日)到東區醫院急症室求醫並在今日確診，是第43宗個案。另外，第45宗個案是71歲男病人，住寶林邨，他沒有外遊，到將軍澳醫院求診後亦於今日確診。另一名66歲男病人上月31日喉嚨痛，上周五(7日)發燒，昨日在屯門醫院求醫並確診，是第47宗個案。

醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞醫生指，在過去24小時，共有52宗懷疑個案。目前有117位留院接受治療，其中4位病人危殆，他們需要呼吸機協助呼吸並留醫深切治療部；2人情況嚴重，均需要呼吸高濃度氧氣及在深切治療部治療；而其餘病人情況穩定。至昨晚12時，有11位醫護人員需接受檢疫，當中3位已完成檢疫，其餘的檢疫仍在進行中。