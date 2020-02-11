特首高官抗疫不力市民扣分　食衞局長跌幅最大

香港民意研究所公布最新一輪特首及問責司局長的民望數字，其中特首林鄭月娥評分續跌，為20.3分；而政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波評分亦下跌並低於30分。局長方面則以食物及衞生局局長陳肇始的跌幅最大，支持率淨值為-35%。有區議員及專家稱，特首及部分高官評分低，相信與近期抗疫不力有關。

調查於本月3至6日進行，以電話方式訪問了1001名18歲或以上的香港市民，調查顯示，林鄭月娥評分較兩星期前下跌0.5分，為20.3分，反對率為81%，支持率淨值為-68%；張建宗及陳茂波評分亦下跌，分別為22.9分及26.6分，支持率淨值則為-47%及-36%，其中張的評分創下其上任以來新低。而律政司司長鄭若驊繼續「墊司底」成為三司長中評分最低的一人，只得15.9分，是唯一評分低於20分的司長。

另外，13名局長方面，全數的民淨值均為負數，當中以食物及衞生局局長陳肇始的跌幅最大，支持率淨值大跌11%至-35%，連續4個月下跌。另外商務及經濟發展局局長邱騰華及財經事務及庫務局局長劉怡翔支持率淨值分別為-18%及-9%，均創上任以來新低。

元朗區議員張秀賢表示，主要應對疫情的官員評分均下跌，包括張建宗及陳肇始，可見市民不滿他們處理疫情的表現，如遲遲不要求所有乘搭高鐵列車抵港旅客提交健康申報表及不封關，加上貿然暫停區議會會議，食衞局及衞生署等均不派人到場開會等，削弱區議員權利，令市民感到不滿；另政府在抗疫措施方面朝令夕改，物資提供不足亦是導致分數低的重要原因。

香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀則認為，現時市民怨氣大，分數均在低分位置徘徊，暫時見不到有回升迹象。