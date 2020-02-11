醫學團體派2.5萬個KF94口罩　私家醫生可取10個

部分私家診所因口罩不足而需隔日營業，或索性暫停營業。

全城陷入口罩荒，部分私家診所因口罩不足而需隔日營業，或索性暫停營業。為減輕私家醫生的短期壓力，香港創新醫療學會、香港醫學會和香港西醫工會合作，今日(11日)起向私家醫生派發2.5萬個口罩，合資格人士在網上登記後，可於指定地點免費索取10個與N95同等級別的KF94口罩；另有團體得悉前線清潔工友的防疫物資短缺，捐出4000個口罩予他們應急。

合資格醫生可透過香港醫學會或香港西醫工會進行網上登記，並到位於灣仔或油麻地的會址免費索取10個口罩。為協助私家診所照常運作，個人經營的私家診所醫生將獲優先處理。香港西醫工會會長楊超發表示，保護物資對私家醫生非常重要，希望該批口罩有助解決燃眉之急。

除私家醫生外，清潔工友的防疫物資同樣不足。有從事住宅大廈清潔的工友指出，公司每周僅提供4個口罩，不足以應付工作所需，認為「無口罩好危險」。有見及此，香港佛教聯合會今日到工聯會捐贈4000個口罩予前線清潔工友。