餐飲零售受疫情重挫　團體促財爺善用百億抗疫基金

新冠肺炎襲港下人人自危，政府早前宣布將會盡快成立超過100億港元的防疫抗疫基金，協助受疫情影響的僱主和僱員，有政團今午(11日)與財政司司長陳茂波會晤，建議運用基金補貼香港企業採購相關防疫物資，向高危行業發放津貼、落實緊急失業援助金，為受疫情重創的餐飲、零售、旅遊業的中小企，發放6萬港元現金津貼，同時為在疫情期間仍需往返內地和香港工作的港人，提供交通津貼，同時考慮為其提供臨時居所或租金援助等。

工聯會新界東辦事處主任鄧家彪建議，政府應將向從事有機會接觸新冠肺炎的行業，例如醫療、清潔等等的前線人員提供津貼，並將之納入《職業安全及健康條例》和《僱傭補償條例》，假如從業員因工染病，而現時勞工保險不包括醫療開支的情況下，基金須負責支付僱員有關開支。他又指出，由於有不少僱員曾到內地，返港後被僱主強制要求隔離14天，但期間並無薪酬，認為政府應緊急立法，必須將強制隔離成為有薪病假，以保障員工權益。

該會副會長唐賡堯形容不少行業現時已「頂唔順」，若失業援助金拖至今年10月才發放，只會加劇失業問題，因此會盡快約見勞工及福利局，希望政府可從基金撥出款項，推出為期半年的援助金，應對疫情的衝擊。

勞工界議員陸頌雄指，政府應為在內地生活，但在香港工作的工友提供住宿津貼或臨時宿舍，讓其安心在港工作。

議員郭偉強認為，財政司司長陳茂波除了要推出一系列紓困措施外，亦有需要大幅寬減費用，包括暫停收取政府收費及各類牌照費及停車場收費，寬免房屋協會、房屋委員會及食環署轄下的街市及商戶租金一年，又呼籲各大地產商應帶頭減租，以挽救經濟衰退。