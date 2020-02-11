香港郵政恢復每天派信　調配額外人手處理急增郵件

香港的郵政服務因為新冠肺炎肆虐受到嚴重影響，不過香港郵政今日（11日）宣布，明日（12日）起將恢復每日郵件派遞服務，並因為本周抵港郵件數量急升8成，決定從其他組別調配額外人手處理特快專遞郵件，以及安排夜間派遞特快專遞郵件。

當局表示，農曆年後一直以「口罩先派」為原則，優先處理內載口罩的特快專遞郵件，至今已處理並派遞逾3萬件同類郵件。然而本周抵港的郵件量較平日突然急增8成，當中約7成為特快專遞郵件，估計在過去數天接收了約1萬件內載口罩的特快專遞郵件。

為盡快將內載口罩的郵件派予市民，局方明天起除維持特快專遞星期一至六的收寄及派遞服務外，亦獲得同事的配合，特別從其他組別調配額外人手處理特快專遞郵件及安排夜間派遞特快專遞郵件，同時亦會恢復每日郵件派遞服務，以處理急增的郵量。當局估計這批突然急增的內載口罩郵件可於本周內完成派遞。

香港郵政強調會繼續關注員工的職業健康與安全，並已加強工作間的清潔消毒及向同事提供包括口罩及酒精消毒紙巾等防護裝備，也會視乎郵件量再檢視有關郵政服務的安排。