私隱公署：政府收集接受檢疫人士位置數據合法

新冠肺炎肆虐下，政府向從內地到港人士採取隔離14天強制檢疫措施，當中或涉及被檢疫人士個人私隱問題。個人資料私隱專員公署今日(11日)表示，政府收集被檢疫人士的位置資料，以監察有否遵守隔離條件，屬以合法目的收集合乎適度的個人資料。

公署指出，有關位置資料有機會涉及大眾期望有高度私隱的個人住所，但亦是根據檢疫令進行檢疫的地方，為了接受檢疫人士及公眾利益，檢疫人員有責任檢查接受檢疫人士是否留在申報地點。而當局進行檢疫措施前，依法要求並獲被檢疫人士同意提供個人資料，包括檢疫處所的情況，以及使用現行普遍使用的應用程式及影像設備，有關功能必需由被檢疫者自行啟動，被檢疫者可自行決定在什麼情況下啟動，或以另一方式提供所需資料。

公署又指，《私隱條例》豁免與公眾或社會利益有關的健康事宜，可免受限制使用資料的規管。而截止今日傍晚6時，公署未接獲有關強制檢疫措施的投訴。

另外，公署指近日發現及收到龐大數目及有組織地，對警務人員和醫務人員進行「起底」、煽動和恫嚇，公署表示譴責，警告可能觸犯刑責，已展開調查。