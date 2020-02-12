九巴客量大跌削20%班次　改用消毒藥水加強清潔車廂

新冠肺炎疫情嚴峻，不少市民為免「中招」盡量留在家中，九巴載客量大受影響。九巴傳訊及公共事務部主管林子豪坦言，自疫情爆發起，九巴載客量大幅下降約40%，只能削減約20%巴士班次，他強調會把班次維持於合理水平，約每20至30分鐘一班。如情況有所好轉，九巴班次將逐漸回復正常，惟部分巴士路線在削減班次後「都係得返一半人坐」。

林子豪指出，全職車長近期毋須加班，收入減少，而時薪車長亦「暫時無更派」。他表示，九巴已提供清潔及入油兩項臨時工作，供毋須駕駛的車長報名。惟臨時工的工種及工資與車長有較大分別，林承認「未必個個都肯」，僅能吸引有經濟困難的車長。

為免新冠肺炎疫情持續擴散，林指車長工作時必須佩戴口罩，惟全城陷入口罩荒，九巴同樣面對搜購困難的問題，導致員工每日只能領取1個口罩，相信貨源至少可用至本月底。他又指，為加強防疫工作，九巴已改用消毒藥水清潔車廂，並加強清潔巴士內的冷氣系統，視乎車型每月清潔2-4次。巴士內亦會加裝消毒地氈，預料本月底有約3000架巴士設有消毒地氈。