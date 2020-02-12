探射燈：不法分子經港走私　東南亞野味成貨源

內地野味有價有市，議員陸頌雄擔心曾於本港活躍的違法走私野味活動會再次轉趨頻繁，尤其現時本港仍有關口可直通內地，或會讓走私集團有機可乘，「依家廣州多區都有報道話仲有野味賣，顯示仍然有不法分子向野味商人供貨，包括可能從香港走私上去，過往亦有好多經香港偷運野味出入口嘅案件，希望香港海關可以睇緊啲，而內地衞生部門亦要嚴打內地野味店。」

2018年11月，香港水警聯同海關在屯門龍鼓灘一帶埋伏時，發現1艘可疑快艇駛近岸邊，其後有5名男子將1批貨物從1輛7人車搬落快艇上，執法人員其後採取截查行動，5名男子及7人車司機急忙登上快艇逃走，而現場遺下的7人車內則載有17箱急凍穿山甲，約值200萬港元，懷疑私梟準備將其偷運到內地出售。

2012年12月，水警在東涌一帶海域進行反走私行動，截獲一批價值約80萬港元的野味，包括活蛇及穿山甲鱗片，懷疑走私物品來自東南亞，準備偷運返到內地作野味及藥材用途；同年8月，在后海灣更發現有不法分子走私冰鮮穿山甲，2004年亦曾檢獲同類型走私物品。