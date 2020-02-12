探射燈：野味販子後台大　公安拉完又照賣

新冠肺炎疫情令全球驚慌，確診人數不斷增加，內地當局上月26日宣布當日起至疫情解除期間，全國禁止野生動物交易；內地公安部更明確嚴打濫捕及交易野生動物。不過，廣東、湖北等地相繼揭發有人視法令如無物，多區仍有黑心商人違法偷藏竹鼠、山雞、蛇等野生動物出售，甚至有野味商人多次被舉報，卻依然能繼續做生意，公然兜售包括長頸鹿、果子貍等野生動物，並在網上發布宰殺和售賣資訊。有醫生表示，不法商人將附近民居當成儲存野生動物的倉庫，對市民的生命安全帶來風險。

「農家帶皮野兔一隻，115元（人民幣‧下同，約130港元）」在內地公安部下令嚴打非法野味交易之際，網上購物平台仍然有不少賣家公然兜售野味，包括野兔、大雁和山雞等，其中出售野兔的賣家在廣告中註明每隻重4斤，會將兔肉「連皮帶頭」直接寄往買家所在地。另一個賣家則於網上兜售大雁，指每隻重6至7斤，「包活到家」，售598元（約660港元）。

除了在網上兜售，廣州白雲區江村農貿批發市場亦有黑心商人違法偷售野味。有內地媒體於上月29日根據環保組織線索抵批發市場，發現該處有保安員當值，市民入內時要戴上口罩，市場內的攤檔排列得井井有條，表面無任何異樣，但陪同記者前往的環保組織義工表示，市場內有人非法買賣野生動物，甚至有寵物貓狗被當成食材交易。

記者其後發現一個用帆布遮蓋的雞檔，傳出貓的叫聲，內裏隱約可見幾個鐵籠，分別關着野雞、竹鼠，甚至像貓的動物。起初記者表示想買野味，但旁邊的檔主沒回應。後來在雞檔附近工作的男子突然向記者搭訕，表示有野味售賣，還拿出一隻山雞。

該男子之後又向記者推銷竹鼠和蛇，竹鼠售價由每半公斤80元（約90港元）起，而野生水律蛇每半公斤售150元（約167港元）。義工向記者表示，該批發市場內的野味檔多年來屢遭舉報，卻照常經營。雖然人工飼養的山雞和竹鼠，屬國家允許經營的範圍，但這些不法商人賣的卻是野生動物，而且檔主亦沒有經營許可證。

另外，有內地網民亦在網上舉報，指廣東增城一名張姓野味商人，疑大量收購和轉售各類國家重點和非重點保護野生動物，包括河麂、天鵝、白額雁、豹貓、黃麂、野雞、各類野鴨、斑鳩、刺蝟、果子貍、豬獾和蛇等，甚至連長頸鹿亦有出售，聲稱只要2至3萬元（約2.2萬至3.3萬港元）就能給各地買家辦證，甚至能給動物園供應野生動物。發貨方式除透過陸路運輸，更可空運。張某又指客戶遍布全國各地，包括看守所。

相關野味生意曝光後雖然均被搗破，並搜獲出大量受國家保護的野生動物，但有網民認為，涉事人之前發布大量宰殺和售賣資訊，高調營運兜售依然平安無事，甚至在廣東其他市場亦很可能有攤檔和倉庫，質疑不法集團背後有靠山，類似的不法集團仍然禁之不絕。

深圳市市場監督管理局近日亦通報了野生動物交易排查結果，於上月20日至31日期間，深圳野生動物防疫工作小組共檢查1888個普通農副產品市場、423個批發農副市場和5659家餐飲服務單位，共扣查野生動物和活禽989隻。據了解，現時已立案查處違法經營野生動物案件3宗、違法經營活禽案件10宗。

「啲倉庫同攤檔咁近民居，好易釀成社區爆發。」香港感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，根據最新的官方研究指出，新型冠狀病毒的源頭大概是從武漢華南海鮮批發市場買賣的野味傳出，而病毒已被證實可經飛沫及接觸傳染，如今屬全球第二多確診數字的廣東省竟有多個同類型野味批發市場違法營運，而且位置與民居距離極近，絕對有潛在社區爆發危機，「市民行開行埋好容易接觸到相關動物，小朋友又會周圍摸，掂到動物或者佢哋嘅排泄物而感染病毒一啲都唔出奇。」