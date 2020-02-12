反修例案積壓審期遙　倡特別法庭疏散

香港自去年六月爆發大規模反修例運動，超過七千人被捕，逾一千一百多人被檢控，事隔八個月，現時已被定罪和判刑的僅得四十三人，法院積壓大量涉及反修例的案件仍未審理。律政司司長鄭若驊一直指稱會加快處理，又指刑事檢控科有一隊專門負責處理該類案件，惟卻流於空談，未見實質加快。而司法機構早前亦成立專責小組，研究如何用最佳方式迅速處理該些案件，包括延長開庭時間，但至今仍未有定案。加上近期的新冠肺炎肆虐本港，法院目前只維持有限度開庭，該些案件的開審更是遙遙無期，有議員認為有逼切需要開設特別法庭，盡快處理並判罰，以示阻嚇。

警方資料顯示，截至今年一月廿三日，於各區反修例示威中被捕人數是七千一百六十五人，年齡介乎十一至八十四歲，其中一千一百三十人已被落案起訴，涉及暴動、非法集結、傷人、襲警及刑事毀壞等罪，當中以暴動罪最高可判囚十年；惟現時只有四十三人被法庭定罪，涉及傷人、襲警及管有攻擊性武器等罪，當中被判監的有十三人，最高刑期是監禁十四個月。

議員周浩鼎認為，反修例案件的檢控進度本來已經不理想，但隨着司法機構自農曆新年假期後只有限度辦公，令案件進一步積壓；他指現時更有逼切需要加開特別法庭二十四小時處理案件，盡快處罰罪有應得之人以彰顯公義及阻嚇性。

周浩鼎留意到司法機構已成立小組研究特別法庭的建議，強調有關方面應盡快落實安排，必要時要增加人手。他認為律政司亦應調配人手處理相關檢控工作：「唔可以因為人手短缺就令啲案件上唔到庭」，惟律政司一直未有就他的建議作出回應。

另一議員張國鈞亦認為，法庭因疫情停擺而無法處理極大多數刑事案件，當中積壓了大量反修例事件相關案件，惟案件不斷順延並會愈積愈多，形容情況「無人想見到」。

張同時擔心等候聆訊時間增加，證人對案情的記憶或會模糊，影響法庭接納證詞的可信程度，指「延遲一兩個星期可以接受，但延遲幾個月、一年就好唔理想」。他促請法庭在疫情緩和後，應盡快排期處理相關案件，因為被捕的示威者盡快經過公平審訊和判刑，始能夠發放重要社會訊息，令大眾明白違法的嚴重性。

其實二十四小時法庭在外國早有先例，英國在二０一一年發生大規模暴亂，出現縱火、刑毁、搶掠、擾亂秩序、傷人等案件，有四千多人被拘捕，接近三千人被檢控。倫敦、曼徹斯特及伯明翰等地的法院曾一度二十四小時開庭，處理大量保釋申請，該些法院其後也把審訊時間延長至晚上八時；英國當時曾任命一批暫委法官處理有關案件。

惟法律界人士就對二十四小時法庭的建議有保留。大律師嚴康焯認同案件積壓或會超逾司法系統負荷，但他明言增聘人手在實際上有困難，特別是要聘用法官須經過一定程序。他坦言案件送上法庭，已經是整個法律程序中最後一環，其實調查搜證才最花時間，加上大部分聆訊或都會牽涉案例、法律甚至憲法方面的爭拗，增加法庭聆訊時間亦未必達到疏散之效。相反，若有關的法律爭拗都大同小異，律政司可以在案件流程上作出檢討，或有助加快審訊。

鑑於到目前為止，所有被控暴動罪的案件，都只轉交往區域法院審理，確增加區院的壓力；嚴康焯建議將十八歲以下被告、案情較輕微且不涉暴力的案件，循簡易程序起訴，交由法官人數較多的裁判法院處理，有助疏散案件。

反修例活動被拘捕和檢控人數一覽:

被拘捕人數 7165人(截至2020年1月23日)

被檢控人數 1130人(截至2020年1月23日)

已定罪判刑人數 43人(截至見報)

判監人數 13人(截至見報)

資料來源：警方及庭上資料