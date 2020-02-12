抽水站外判工確診　衞生署懶理消毒

一名確診新冠肺炎的病者曾到上環抽水站工作。

家族成員打邊爐播疫事件，其中一名確診成員是水務署服務承辦商的員工。有議員透露，該確診者本月病發前曾到過三個抽水站，上星期更在上環抽水站逗留約兩小時，服務承辦商早在上周六(八日)主動通報水務署有員工懷疑受感染，惟衞生署至今未有派員到該抽水站進行檢疫及防疫工作。批評部門工作態度怠慢。水務署回覆已做清潔消毒工作。

該議員指確診員工在病發前曾到過水務署的堅尼地城、灣仔及上環等三個抽水站工作，在上環抽水站工作期間逗留約兩小時。他曾聯絡衞生署促請跟進，但未獲回覆，惟有公開事件，希望公眾監察衞生署的工作，阻止疫情在社區蔓延。據水務署網站介紹，抽水站基本設置有抽水機和調控設備，可經人手或不經人手操作，以自動模式運作或由區域控制中心遙控。

水務署發言人指，接獲機電工程定期合約承辦商通知，一名外判員工周日(九日)確診，他曾與兩名同事本月六月到該署三間海水抽水站進行儀器維修工作，有關海水抽水站不設食水設施，因此食水完全不受影響。兩名同事正進行檢疫。

該署指，三間海水抽水站當日各有兩名水務署員工當值，他們沒有和患者有任何緊密接觸，在接獲承辦商通知後已立即徵詢衞生署衞生防護中心，並按建議在抽水站內清潔消毒，該中心認為當值的員工毋需接受隔離，亦已將事件通知相關員工，亦提醒各當值員工須注意個人衞生。

衞生署發言人指，第三十二宗確診新冠肺炎個案於病發後曾在水務署三個抽水站上實習課程，衞生防護中心已聯絡水務署並建議對有關抽水站進行清潔消毒，並成功追蹤兩名緊密接觸者，他們已被送往檢疫中心進行檢疫。