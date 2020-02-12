東方日報A1：疫邨撤離混亂　隱形病人四竄

新冠肺炎殺入公屋，本港首現「肺炎邨」！青衣長康邨康美樓發生懷疑首宗「樓上傳染樓下」的確診個案，涉事下層單位疑改裝廁所排氣管肇禍，迫令衞生署昨凌晨漏夜撤離全座樓07室單位居民，惟撤離工作虎頭蛇尾，昨早竟然還有07室住戶不但未有撤離，更可自由四周游走，落樓詢問負責撤離人員在何處。截至晚上十一時五十六分，三十個住戶合共約一百名居民正陸續安排入住檢疫中心，其餘兩個住戶因個別原因目前不在單位居住。政府防疫繼續甩漏之際，康美樓再增三宗確診，甚至牽連至患者居於南區田灣邨親家亦告「中招」，恐疫情會再進一步擴散。

沙士淘大花園撤離居民的觸目驚心場面相隔十七年後，昨再度在青衣長康邨康美樓重現。多名防疫專家連同一批穿上全套保護衣人員，昨凌晨零時左右抵達康美樓地下，聯同警方及救護員，部署撤離全部居住07室單位住戶。凌晨三時許，受影響住戶由在場人員協助下，從康美樓住所疏散至樓下，分批登上多輛小巴，前往北潭涌麥理浩夫人度假村、西貢保良局北潭涌度假營、鯉魚門度假村及翠雅山房接受隔離。至清晨六時許，一批衞生署人員將大批消毒及清潔用品運抵康美樓，準備登樓徹底消毒。

衞生署的撤離工作虎頭蛇尾，居於26樓07室的林女士昨早八時許步出大廈，到處詢問是否需要撤離至檢疫中心。她說，凌晨時分有人上門拍門，但全家人正在睡覺未有應門，昨起床看電視才知道要撤離。林女士與丈夫和兒子同住，她說十分擔心感染新冠肺炎。

除有隔離戶懵然不知周圍走外，更有住戶無法聯絡。食物及衞生局指，康美樓共有三十四層，除兩宗確診個案的單位外，另有廿三個07室單位的住戶已送往檢疫中心，其餘九個單位住戶未能聯絡。至於出現疑似徵狀的住客，則由救護車送往屯門醫院、沙田威爾斯親王醫院等。下午三時許，現場駐守的警員突然撤走，以為撤離行動完結，惟至晚上十時三十分，仍有五男一女07室的住戶乘衞生署專車離開，部分07室單位仍有燈光，相信撤離行動要持續至凌晨。衞生署衞生防護中心總監黃加慶說，已抽取康美樓環境樣本，估計要數日才有化驗結果。

衞生防護中心表示，因應前日公布第四十二宗個案的六十二歲女病人與一月三十日確診第十二宗個案的七十五歲男病人分別住在康美樓十三及三樓，卻同是07單位，因此要主動跟進調查兩宗個案的感染是否有關聯，以阻截病毒進一步擴散的潛在風險。中心即時協調相關政府部門和機構，制訂及執行相應措施，並啟動跨部門應變小組調查及審視兩宗個案的感染是否存在環境因素。

在諮詢專家意見後，衞生防護中心決定採取審慎的感染控制措施。若住戶出現病徵，會被送往醫院接受隔離治療。若住戶沒有病徵，衞生署會向他們發出檢疫令，安排他們入住檢疫中心。

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