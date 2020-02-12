綠色先鋒：蝴蝶普查　守護珍稀品種

本港共有超過260種蝴蝶，其中不乏珍稀的品種，然而大眾只知其色彩斑斕，鮮有人能分辨其品種和科目。有環保團體為提升社會大眾對蝴蝶的認識和關注，以及普及觀蝶文化，多年來舉辦蝴蝶普查員計劃，招攬對蝴蝶有興趣的市民大眾組成普查隊伍，到本地多個蝴蝶熱點，記錄蝴蝶品種數量及相關生態數據。

「見唔見到隻虎斑蝶？黑色同橙色嗰隻呢！」綠色力量教育主任陳詞恩往樹梢一指，果真發現一隻蝴蝶從樹間飛過，兩位小小蝴蝶普查員立即拿出望遠鏡察看以確定其品種，再將它記錄在案。現場是城門郊野公園的賞蝶園，普查員廖柏騫和廖裕騫正全神貫注觀察周遭環境，皆因稍不留神便會錯過蝴蝶的身影。未幾，一隻鳳蝶又從眼前飛過，兩人看到後雀躍不已，隨即又把牠記錄下來。柏騫指，今年是他第一年參加蝴蝶普查員計劃，過去看見蝴蝶飛過只覺平常，但成為普查員後不但懂得如何欣賞其美態，亦學懂如何分辨品種，由於本港有逾260種蝴蝶，要把牠們全記下亦非易事，故柏騫會經常溫習，以使自己在分辨品種時更得心應手。

蝴蝶普查員計劃自2008年起開始舉辦，只要年滿9歲並且對蝴蝶有興趣者便可參與。參加者首先需經過課堂訓練，學習蝴蝶的生態、品種以及普查方法，然後經過評核，合格者再接受戶外訓練和實習方可正式成為蝴蝶普查員。成為蝴蝶普查員後，便需要到東涌䃟頭、屯門龍鼓灘及大埔烏蛟騰等11個地點統計蝴蝶品種以完善香港蝴蝶資料庫，並監察蝴蝶熱點的環境變化。多年以來已有逾千人通過測試成為普查員，今屆則有361人加入成為新血。

陳詞恩表示，本港蝴蝶種類繁多，不乏珍稀物種，當中的裳鳳蝶更是本港唯一受保護的昆蟲。然而蝴蝶一直以來面對不同的威脅，如以往有機會被捕獲製成標本，現今則面對城市發展所帶來的威脅。陳解釋，當蝴蝶被趕離既有棲息地後，或無法覓得合適地點產卵，就算能產卵，蝴蝶幼蟲十分挑食，只吃一兩種寄主植物，找不到食物下亦會餓死。陳指，蝴蝶的美態和處境值得大眾關注，希望將來有更多市民認識蝴蝶，養成觀蝶的興趣，甚或加入普查員行列，共同為保育蝴蝶多樣性以及其生態環境出一分力。

綠色力量今年1月公布一份最新蝴蝶普查結果，指本港蝴蝶物種及珍稀蝴蝶物種數目創多年新高，多個蝴蝶出沒熱點的蝴蝶數量均有所上升，其中沙頭角、深涌及榕樹澳、鹿頸為去年錄得最多蝴蝶物種，分別錄得149種、129種及125種蝴蝶，而沙頭角同時以錄得33種珍稀蝴蝶，成為錄得最多珍稀蝴蝶物種的熱點，其中包括12種非常罕見及21種罕見蝴蝶。

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