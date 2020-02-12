東鐵路軌有懷疑爆炸品 大埔墟至太和站服務暫停

警方趕赴大埔墟與太和站之間的路軌調查。(梁頴福攝)

【06:10】早上約6時，太和站與大埔墟站之間的路軌，傳來一下懷疑引爆的響聲。

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今日(12日)凌晨4時08分，港鐵職員報案，指在大埔墟站與太和站之間，發現懷疑爆炸品，警方正封鎖現場調查。

港鐵表示，東鐵線大埔墟站與太和站之間，由於發現懷疑爆炸品，警方正在現場處理。東鐵線自頭班車起(約5時45分)服務調整如下：

紅磡至大埔墟站，維持5分鐘一班車；

太和至上水站，維持8分鐘一班車；

大埔墟至太和站，暫停服務。

港鐵會安排免費接駁巴士，行走大埔墟站與太和路之間，接載乘客。乘客請為行程預留充裕時間，或考慮乘搭其他交通工具。

本月(5日)早上8時24分，港鐵東鐵線大埔墟站4號月台對開路軌旁，有一個可疑鞋盒，爆炸品處理課人員帶同拆彈機械人到場處理，案中的可疑物品放置車站，加上紙盒外表以皺紋膠紙及牛皮膠紙包裹扮作一個炸彈。警方相信有人故意整作「詐彈」來引起公眾恐慌，警方將案件列作炸彈嚇詐處理。