測量師指改排氣管存衞生風險　專家教用肥皂水測漏氣

康美樓有2宗居於同座向單位的居民先後確診。(趙瑞麟攝)

青衣長康邨康美樓有2宗居於同座向單位的居民先後確診新冠肺炎，令全座所有A07單位住戶疏散往隔離營，而涉事下層單位疑因改裝廁所排氣管肇禍。香港測量師學會建築測量組主席謝志堅今早(12日)在電台節目表示，住宅排污系統中必然會設有排氣管，排氣管的作用是平衡喉管內的氣壓，不理解涉事單位為何會改動室內排氣管，認為改裝可能帶來衞生風險，而並非所有裝修師傅都具備相關專業知識。

他續指，一般市民未必了解喉管結構，裝修工人質素參差，不排除有部分工人不熟悉喉管設計而進行改裝，導致出現滲漏。而現時小型工程承建商考牌有最低門檻，建議相關部門主動抽查，確保工人和施工質素。

香港管綫專業學會前會長黃敬表示，所有屋宇入伙前已在條例規管下，確保有排氣管的設計，一般管道壽命是30至50年，市民在正常情況下毋須改動，若有人擅自改動或膠喉老化，才會導致洩漏。

黃指，若住戶想檢查排氣管有否漏氣，可在管道上塗上肥皂水，再開抽氣扇，然後觀察管道有否起泡，若有，即代表管道有漏氣，應立即將管道密封，短期可用膠紙密封，長遠應找工程人員維修。

資深執業建築師何文堯認為，在現時非常時期，市民可在室內的去水位倒水，一日兩次，每次大約半公升水，如果嗅到異味就要提高警覺，應找專業人士檢查。他指2003年沙士後，大部分樓宇的排氣管都是在室外，但康美樓是70年代落成的樓宇，因此部分喉管在室內。