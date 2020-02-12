衞生署撤康美樓住戶手腳慢　獨居八旬翁拒離家

青衣長康邨康美樓發生懷疑首宗「樓上傳染樓下」的新冠肺炎確診個案，衞生署昨日(11日)凌晨漏夜撤離全座樓07室單位居民，豈料其撤離工作由昨日全日至今早(12日)仍未完成，有當區區議員踢爆截至今早10時許仍有一戶07室單位居民尚未撤走，批評當局行事「手腳太慢」，同時促請為全座所有住戶檢查相關排氣管，讓居民安心。

衞生署的撤離工作虎頭蛇尾，早於昨日可見一斑，撤離工作凌晨開始，但昨早有07室住戶仍可自由在大廈內游走，落樓詢問負責撤離人員在何處。當區區議員梁嘉銘透露，今早10時許尚有一位居於19樓07室的獨居老伯仍未撤走。據了解，現場有社工及警察在場勸喻及協助，該住戶年約80歲，居於康美樓逾20年，他得悉須撤離時一度情緒激動，亦認為疫情未至於影響到他要離家，因而至今仍不願離開。

梁直斥衞生署的撤離工作過於緩慢：「由前晚(昨天凌晨)到今日要疏散30幾戶都疏散唔到，懷疑當局最初物資及車隊安排都未諗好，所以搞到咁慢。」她直言事件已令其餘居民十分擔心，更為此急到親友家中暫住「避難」，「居民直頭擔心依度變成災區，(個個)趕住走，又好頭痛咁搵其他地方暫住」！梁指出康美樓共約800戶，2000多人居住，建議衞生署檢查全座所有單位，全盤審視單位有否出現相關排氣管漏氣等問題。