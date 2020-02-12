社福界口罩缺10萬個　轟港府防疫無作為促社署停工

面對新冠肺炎疫情蔓延，市民大眾更是「一罩難求」，社福聯合陣線約百人今(11日)到社署位於灣仔的總辦事處請願及遞交請願信。他們高呼「自己香港自己救」等口號，要求社署關閉所有服務，但院舍及照顧型服務除外。

社福聯合陣線代表指，香港政府是由市民繳稅，但在防疫工作近乎無作為，搜羅不到口罩，相反不少組織及商界卻能找到口罩。他提出包括撐醫護等數大訴求，稱醫護界罷工史無前例，並為香港市民的生命而罷，但政府無動於衷，更開始作出秋後算帳的行動。他呼籲社福同工每人能捐出1天的薪水予防疫抗爭基金，支援因罷工被犧牲或秋後算帳的工友。

他續表示要撐弱勢，稱早前詢問過社福界口罩短缺近10萬個，打算募集及分發抗疫防護物資予弱勢社群及社會服務單位。

另外，他稱要撐社福，要求關閉除院舍及照顧型服務以外的所有服務，及落實在家工作指引以減低人傳人之風險。他表示，社署將中心開放時間決定權給予機構，但目前應以抗疫為首要目標，又強調停止服務不等於停止工作。