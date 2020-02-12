社區5大衞生亂象　口罩亂丟垃圾桶冇蓋增播疫危機

新冠肺炎肆虐，有團體巡查社區及舊區大廈發現，本港社區最少有5大衞生亂象，口罩亂丟是其中一大危機，調查發現，近20%住宅大廈有口罩亂丟的情況，有關樓宇的梯間及公共區域可見口罩亂丟；其他衞生問題還有污水渠半開放，近80%被巡查的大廈不設有蓋垃圾桶等，恐增播疫危機。

團體社區前進近日巡查了旺角南、旺角東、油麻地南及尖沙咀中5個地區共112幢大廈及屋苑，進行《基層抗疫社區環境調查》，結果發現社區最少有5大衞生危機，除口罩外，還有垃圾桶冇蓋、民居賓館混雜、劏房改裝去水渠等。

巡查指，18.8%的大廈存在口罩亂丟的問題，料不少居民不欲將沾有外間細菌或病毒口帶回家中有關，在回家前丟棄口罩，但用過的口罩胡亂丟在樓梯及公共區域，卻如病毒炸彈一般；另有約82.1%的大廈有劏房單位，其糞渠加裝了5、6個分支先再集合到原來的糞渠，接駁口一下增加數倍，流量亦因使用人口更多而大增加，超重負荷爆渠風險。同時，41.7%的糞渠有銹迹、20.2%出現滲漏。