陳肇始防疫不力民望急挫　鄭若驊續墊司底

新冠肺炎疫情在港爆發，但政府仍堅拒全面封關，導致人心惶惶，搶購口罩等防疫物資自救。香港研究協會於上月30日至本月7日，成功訪問1328名18歲或以上居民，受訪者以1至5分對特首、司局長及特區政府的滿意度進行評分，5分為最高。結果顯示，特首林鄭月娥及3位司長表現滿意度評分繼續下跌，林鄭月娥僅得1.79分，再跌0.11分。3位司長中，評分最高是政務司司長張建宗，但亦只有1.77分，下跌0.22分、財政司司長陳茂波1.69分，下跌0.17分、而律政司司長鄭若驊繼續「墊司底」，僅得1.44分，下跌0.1分。

而13名局長評分跌勢延續，當中以食物及衞生局局長陳肇始的跌幅最大，較去年12月調查的2.12分，再下跌0.25分，只有1.87分，排名由榜首下滑至第3位，相信與新冠肺炎疫情擴散有關。排名方面，環境局局長黃錦星居榜首得1.93分，教育局局長楊潤雄僅得1.61分，居於榜末。

另外，受訪者對政府的各項施政表現的滿意度同樣全數下跌，其中「提升醫療質素」跌幅最大，為1.72分，下跌0.26分，而「維護國家與香港利益」為1.92分續居榜首，「推動民主發展」則為1.59分續居榜末。