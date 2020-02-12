政黨倡派1萬元助港人抗疫　促直上財會優先處理

香港經濟持續下行，加上新冠肺炎疫情陰霾，令市民百上加斤。有政黨今早(12日)約見財政司司長陳茂波，促請陳在財政預算案中推出措施，並建議政府向市民發放1萬港元抗疫津貼，協助市民渡過難關。

議員李慧琼提到，市民除擔心自己會不幸染病，亦面對口罩、日用品短缺等問題，加上反修例風波和疫情雙重打擊下，有部分僱員已被要求放無薪假，市民面臨失業危機。她提到，會面期間該黨向陳建議政府應以特事特辦方式，向市民發放1萬港元抗疫津貼，協助市民渡過難關。她提到相關津貼不應設行政關卡，政府亦應盡快公布和處理，甚至應獨立於財政預算案，以便盡早發放。

另一議員陳克勤提到，陳茂波在會面時有認真聽取他們的意見。被問到如何加快發放程序時，陳克勤提到，若按正常審議程序加上拉布因素，津貼可能到6、7月方能發放，形容是太慢。他建議相關津貼可先交付財務委員會審議，又提到政府和財委會主席有權力調動議程，望能優先處理。另外，他補充指，該津貼應做到每名18歲以上市民均可領取，而該黨在會面間亦向陳茂波建議減租等紓困措施。