為長俸闖律政中心圖自焚　退休男護囚25月

退休公立醫院男護士因長俸問題，與政府打官司15年受壓，於前年7月到律政司位於中環的律政中心，企圖在政府律師面前點火自焚，幸保安制止。他早前承認一項罔顧生命是否會受危害而企圖縱火罪，今(12日)在區域法院接受判刑。法官指，被告強迫途人目擊他企圖自焚，會造成公眾恐慌，惟案發後被告終獲政府發還部分長俸，相信被告的重犯機會低，事情將告一段落。法庭判被告即時監禁25個月，被告需繼續接受精神治療。

案情指，75歲被告鄭根容到律政中心聲稱要交文件，被帶到6樓的接待處，期間他突然打破一支天拿水，並拿出火機點燃聲稱要自殺。在他身旁的保安員及時阻止將他制服。法庭早前為被告索取兩份精神科報告，辯方指精神科報告正面，反映被告的精神狀態穩定和沒有自殺念頭。

法官表示，被告因長俸問題與政府打了15年官司，因長期壓力而導致精神問題，案發時又適逢被告的兒子結婚，家庭出現財政壓力，致被告壓力加劇。

法官量刑時，稱被告打破玻璃樽，致樽內天拿水濺到律政中心接待處的木枱上，若被告當時點火，會導致絕不輕微的破壞，又認為被告刻意在眾目睽睽下，打破天拿水企圖自燃，是想吸引途人注意自己自焚，造成公眾的驚惶失措。惟法庭認為被告重犯機會甚低，因事發後2個月政府已同意向他發放部分長俸金，對被告而言一切已告一段落。