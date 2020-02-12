連續7日無新冠肺炎確診個案　逾300市民冒雨輪購口罩

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨日(11日)表示，在過去24小時內，澳門沒有新增新冠肺炎確診病例，確診個案維持在10宗，而且連續7日沒有確診個案。其中9名確診病人均屬輕症，他們在仁伯爵綜合醫院隔離病房接受治療。懷疑個案共有851宗，目前已經排除820宗個案；仍待排除有31宗；累計密切接觸者為55人，當中有27人完成隔離。

而澳門第3輪口罩供應計劃今日(12日)開始，首次有兒童口罩出售，共有100萬個兒童口罩供市。在早上約9時半，黑沙環衞生中心現場有毛毛雨，已有逾300人在門外排隊，人龍圍繞衞生中心排大半圈，龍尾排到面向公園的海上居位置。現場秩序大致良好，工作人員每次安排7人進入衞生中心購買口罩，且需要先探測體溫。協調中心呼籲市民根據自己需要和存貨數量安排時間購買口罩，毋須急於湧往各購買點排隊輪候，避免形成人群聚集，增加交叉感染的風險及混亂。

另外，協調中心公布2名曾入境澳門的外地確診患者在澳門的行程，第1名為於香港確診病例，患者在離開澳門後第15天發病，並主要在澳門親友家中逗留，在澳門感染可能性低，亦沒有在澳門傳染其他人的風險；第2名為珠海確診病例，患者和多名同行者均來自湖北，其中1名同行者早前已被確診感染新冠肺炎，發病前14天雖曾在澳門活動，但在澳門感染的可能性較低。2名患者在澳門期間均未有出現病徵。