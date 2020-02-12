疫情下食客暴跌　飲食界冀政府減租避結業潮

新冠肺炎疫情陰霾下，香港經濟持續下行，嚴重影響營商環境。有政黨聯同十多位中小企商戶今午(12日)舉行記者會，要求政府等公營機構，以及領展旗下的物業和商場應主動向租戶減租，與商戶共度時艱。有業界人士聲稱，飲食界結業潮已展開。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華促請政府，帶頭在其管理的商場，如在房委會、市建局及機管局旗下物業主動向租戶減租，迫使其他商界跟隨。他又以飲食界為例，形容最壞情況下，年中會有半數食肆受疫情打擊而結業，又提到飲食界結業潮已展開。

林認為減租最簡單直接，能夠協助業界減低營運成本，同時呼籲領展應先向商戶減租，另應透過分期繳納租金、豁免罰息等進一步減低商戶經營壓力。他希望政府除帶頭減租外，同時可為業界提供免息貸款擔保，避免商戶因缺乏流動資金而結業。

多間商戶代表亦提到現時面對的困難，包括口罩、清潔用品供應短缺，以及市民外出消費意欲大減等。有商戶表示日用高達1800港元於增購口罩，亦有商戶指，目前口罩僅夠未來3日使用。林又提到，早前多名市民在食用火鍋後感染新冠肺炎，對火鍋行業即時構成嚴重打擊，生意額大跌90%。

另外，領展前日(10日)公布成立8000萬港元的「中小商戶同舟計劃」，林形容是一個好開始，惟他批評計劃規模僅佔領展上半年29.6億港元收入中的3%，而且領展旗下有超過120個物業，平均每個商場僅能分得約60萬港元的租務優惠，形容是杯水車薪。