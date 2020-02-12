粉嶺祥華邨疑曾改裝排氣管　居民轟房署監管不力

青衣長康邨康美樓發生首宗懷疑「樓上傳染樓下」的新冠肺炎確診個案，涉事下層單位疑因改裝廁所排氣管肇禍。有區議員今日(12日)引述粉嶺祥華邨居民稱，房屋署批准承建商在入伙前改裝廁所排氣管，擔心病毒經糞渠傳播，成為康美樓事件翻版。有居民批評房署失職，沒有監察承建商及向其說明排氣喉的功能，成為新冠肺炎病毒在社區散播的缺口。

十多年前入住祥順樓一單位的陳小姐指，入伙時因承建商稱廁所排氣喉無用處而拆除，缺口位只用「紙巾加泥封住就算」，她日前看到康美樓的報道及涉事住戶的廁所相片後，才意識到事件嚴重性。她認為房署對承建商監管不力，沒有制訂清晰指引才導致今次事件，希望房署盡快安排駁喉，現時她會用熱溶膠封實喉管，防止病毒散播。

區議員陳旭明指，雖然涉事的康美樓屬Y2型公屋，但其他類型如屬H型的祥華邨屋宇亦有機會出現病毒經糞渠傳播的情況，認為政府有必要向公眾解釋潛在風險，避免市民因不是住在Y2型公屋就對病毒家居傳播掉以輕心。陳又指，目前已接獲過百宗居民求助，當中有10宗是承建商沒有駁廁所排氣喉。

議員林卓廷要求各屋邨承包商盡快派員巡查渠口情況，如發現不符規格的渠口就要立即改裝，避免病毒在屋邨散播。他批評房署有責任處理相關事件及規管承建商，惟有關職員因響應政府安排在家工作，所以目前仍無人跟進。