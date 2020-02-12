楊潤雄稱疫情危中有機　讓學界發揮電子學習優勢

新冠肺炎襲港下，幼稚園、中小學及多間大專院校一再延後復課日期。教育局局長楊潤雄今日(12日)在局方網誌《局中人語》撰文，稱停課並非額外的學校假期，同學應善用時間持續學習，透過有系統的電子學習計劃，務求達到「停課不停學」的目標。他又相信「危」中有「機」，今次疫情可讓學界進一步發揮電子學習的優勢。

楊潤雄提到，教育局於過去20多年共投放了140億港元，推行4個「資訊科技教育策略」，目前每年用於資訊科技教育的經常開支達7億港元，加上局方持續提供的教學資源、師資培訓和到校支援服務，讓學校發展其校本策略和教師的專業能力，電子學習已逐漸成為學生日常學習的重要一環。

楊稱，學校可善用多元化的電子學習策略，以及不同的電子學習平台及學習管理系統，通過電郵、學校網頁，為學生提供學習材料。教師亦可因應校本課程及學習進度，運用不同教材，透過桌面電腦、平板或手提電腦，以至智能手機，推行網上互動教學，支援學生跨越時空限制，在家持續進行電子學習。

他建議學校管理層應用網上視像會議程式，與科組人員召開會議處理校政，教師亦可運用視像會議功能，與學生進行實時網上授課，並通過視屏與學生互動，給予即時指導和回饋。他認為，只要師生有共同網上平台接連在一起，兩者可在全新虛擬教室，繼續教授和學習知識，討論和分享感受。

教育局除為學校提供「停課不停學」的網上資源外，亦會透過電話熱線、流動通訊程式及網上研討會等，為有需要的教師提供支援，局方稍後會聯絡各學校，了解「停課不停學」的落實情況。