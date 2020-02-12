再有1名新冠肺炎患者出院　連續第8日無新增確診個案

澳門當局今日(12日)表示，當地再有1名確診患者病愈出院，目前累計已有2人出院。澳門連續第8天沒有錄得新增新冠肺炎確診個案，維持10宗確診，其餘未出院8人均屬輕症。截至今日下午2時，澳門累計新冠肺炎疑似個案1024宗，累計確診有10宗，包括輕症8宗，及出院的2人。目前已經排除993宗個案；仍待排除有21宗；累計密切接觸者為55人；27人解除隔離。

山頂急診部協調員曾潭飛表示，今日出院的患者為澳門第5宗確診病例，病人是21歲武漢女子，她於上月26日入院，經16天的治療，符合國家衞健委出院標準。曾稱，該女子的治療費用為2.5萬澳門元，因身上未有足夠現金及信用卡，她申請延期付款，並承諾會在30天內支付。

另外，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨日(11日)公布2名曾入境澳門的外地確診患者在澳門的行程，第1名為於香港確診病例，患者在離開澳門後第15天發病，並主要在澳門親友家中逗留，在澳門感染可能性低，亦沒有在澳門傳染其他人的風險；第2名為珠海確診病例，患者和多名同行者均來自湖北，其中1名同行者早前已被確診感染新冠肺炎，發病前14天雖曾在澳門活動，但在澳門感染的可能性較低。2名患者在澳門期間均未有出現病徵。