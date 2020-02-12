深井陳記廣場擬改建住宅　區議員指增社區資源分配壓力

深井陳記燒鵝旗下深井陳記廣場多年前擬重建酒店不果，上月尾再提規劃申請，計劃改為重建商住物業，提供56個住宅單位，惹起該區居民反對。有區議員今日(12日)於上述廣場舉行記招，抗議有關改建申請，批評區內公共設施本已不足，再建住宅增加住戶，會令該區分配社區資源面臨更大壓力。

深井陳記廣場毗鄰海韻花園，6年前該址已有改建酒店的念頭，但最終計劃擱置；此廣場佔地逾1.1萬方呎，現為政府、機構或社區地帶。申請人要求改劃為住宅用途，興建1幢19層高的綜合樓宇，並設兩層地庫停車場。

荃灣區議員劉志雄今午表示，自諮詢期開始已就廣場申請改建住宅一事，收集居民意見及簽名。如今已收集逾千個簽名，當中逾95%街坊均反對是次申請。劉指出區內設施已經不足，陳記廣場原為「政府、機構或社區」用地，應用於社區設施，而非作住宅用途；再為區內增添住戶，只會為社區資源分配帶來更大壓力。

劉表示不少居民亦關注計劃令區內交通更擠塞，並佔用了部分原來的行人路，造成人車不便。加上建樓計劃接近毗鄰屋苑海韻花園，預料將阻礙樓宇景觀，並帶來通風及影響私隱等問題。