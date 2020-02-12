排污管道播毒早有前科　專家籲勤保養防中招

新冠肺炎肆虐，青衣長康邨康美樓早前出現排污管道播毒疑雲，香港測量師學會今(12日)解釋家居排水系統的重要性，並建議保養家中的隔氣彎管，以減低病毒散播的風險。學會又認為公眾教育非常重要，警示排污管道播毒早有「前科」。

學會建築測量組主席黃建兒解釋，通風管接駁每層坐廁的反虹吸管，而污垢物在排走時於管道產生負氣壓，反虹吸管可確保空氣供應而平衡氣壓，避免水隔於沖廁後流失，否則帶有病菌的污垢物會經由沒有水隔的坐廁傳到廁所內。

學會又解釋，市民若經常聞到有臭味，有機會是管道未能成功隔氣，曾違例改建的住戶，如將浴缸改為企缸，或不當拆除部分渠管，應聯絡原承辦商了解管道設計。學會又指劏房是較高危類別，因未必有相關裝置，租客宜詢問業主有否為水渠妥善安裝彎管。

學會建築測量組前主席陳華偉建議，市民可購買矽膠杯墊暫時蓋住去水位，以防病毒從去水位傳入，其後盡快向建築測量師尋求意見，或聯絡承辦商加裝彎管。學會亦建議，市民日常需做好3個步驟，以保養家中的隔氣彎管。首先是保持隔氣管有一定儲水量，每星期於所有地台去水位和不常用之去水位，注入半公升清水；從速處理渠管出現瘀塞漏水損壞等情況；切勿隨意改動排水系統，需要時諮詢建築測量師或合資格承辦商。

學會建築政策小組主席何鉅業指，業主或租客往往為了「慳錢慳位置」，會拆除或不裝回反虹吸管，而且更換馬桶時，可能技術上接駁有困難，不負責任的承建商會「懶」而未有替客人裝上。何又指，有關播毒漏洞「之前大把例子」，一直是霍亂等傳染病的幫兇，只是康美樓事件引起了公眾關注，故認為公眾教育非常重要。