修例風波：警查星火同盟涉洗黑錢案　揭戶口疑作毒品交易拘4人

警方於去年12月，調查星火同盟涉及洗黑錢的案件時，就相關空殼公司的可疑財務活動進行調查，取得新進展，今再拘捕2男2女本地人士。

毒品調查科行動組警司鄒旺忠指，就該空殼公司的戶口交易活動，警方進行深入分析及順藤摸瓜調查後，發現其中一個與該空殼公司有銀行轉帳交易的戶口持有人，涉及參與販毒活動。而該戶口亦有其他不尋常的可疑銀行交易紀錄，去年10月底至11月底曾收取有關空殼公司48,000港元款項，並於同日轉走，有關舉動與以往的銀行紀錄並不相符，加上他與該空殼公司全無關係，有理由相信涉及洗黑錢。

經進一步調查，警方昨晚（11日）採取拘捕行動，於石硤尾南山邨以「販毒」及「洗黑錢」罪名拘捕該名戶口持有人。被捕人士為一名18歲本地男子，報稱無業。行動中，警方亦以「藏毒」罪名拘捕另外1男2女毒品買家，年齡介乎26至35歲，分別報稱貨車司機、公關及無業。期間共檢獲5.2克氯胺酮、4.7克可卡因及3克大麻，市值約8千港元。

警方會循多方面繼續調查，特別會針對有關戶口用途以及資金流向，亦會追查背後是否有人操控，以及有關毒品來源。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。警方稍後會以「販運危險藥物」罪名落案起訴該名毒販。其餘被捕人士已獲准保釋候查。

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被罰款5百萬港元及判處終身監禁。