海關提醒市民留意1款不安全摺椅　有墮下危險

海關今日（12日）提醒市民留意一款不安全摺椅，或會令使用者從椅子墮下，已向有關零售商發出禁制通知書，禁止他們繼續出售該款摺椅，有關案件的調查仍在進行中。

海關早前就摺枱及摺椅產品的安全進行巡查，從市面零售商試購多款摺枱及摺椅作安全測試，結果發現其中一款摺椅未能符合《消費品安全條例》的一般安全規定。該款摺椅未能通過斜角度負重測試，有令使用者從椅子墮下的潛在危險。

海關建議市民，於購買及使用摺椅產品時，應注意以下安全事項，包括打開摺椅後，必須先檢查產品是否穩妥，並檢查鎖定裝置是否運作正常；使用摺椅時應先輕力坐下，如發現產品欠穩妥，應立刻停止使用產品；應該正確使用摺椅，切勿偏坐一方；切勿讓兒童將產品用作嬉戲；及切勿讓兒童獨自使用產品。

海關提醒商戶須遵從《條例》的規定，以保障消費者安全。根據《條例》，任何人士不得供應、製造或進口消費品，除非該等消費品符合《條例》的一般安全規定。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁1年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬元及監禁2年。