口罩價格高昂　王國興倡用行政手段回購再分發

新冠肺炎疫情持續擴散，但政府仍堅拒全面封關，導致人心惶惶，搶購口罩等防疫物資自救，不少零售商將口罩囤積抬價，以致口罩價格高企，惟政府早前公開表明沒有計劃立法就口罩供應和價格作硬性規管。前議員、「23萬監察」發言人王國興表示，有人建議政府把口罩列入《儲備商品條例》或透過訂立《緊急法》，打擊口罩及其他防疫用品抬價及囤積，以控制價格和儲量相對較難，因當中涉及修例較需時。但王認為，即使立法管制不可行，仍可考慮行政手段暫時紓緩口罩價格高昂的問題。

王解釋，政府可先整體統計口罩存貨量，考慮向有大量口罩的零售商以成本價甚至市價回購，將口罩集中後再作分派，如醫務人員及弱勢社群優先獲發等。另亦建議政府多用勸喻、鼓勵方式，如呼籲市民「夠用就得」、「切勿囤積」，或讓政府回購口罩的市民有額外獎勵等。王指，明白香港人口較多，在防疫工作上有一定困難，但認為政府在處理口罩問題時，「唔好話做唔到或唔做」。他認為，面對疫情要用強硬氣勢應對，給市民足夠信心，才是有擔當的政府應做的行為。

議員黃碧雲指，政府在全球搜購口罩慢半拍，導致無法成功購得，口罩持續短缺，勢必令戴口罩變成上流社會、有錢人才有得戴，窮人就「無遮無掩」。黃稱，因在全球抗疫下，大家瘋搶口罩，不排除有不良集團大量收購，再刻意抬價，肆意控制價格，最終演變成「有錢買到、冇錢就冇得用」，惟低下階層更需要外出工作、賺錢養家，無法購得口罩進行自我保護是絕不可接受。