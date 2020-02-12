戲院商會冀暫停業有明確指引　議員倡設基金助業界度時艱

新冠病毒肆虐，確診個案每日增加，行會成員林正財日前表示，政府不排除推出強制性措施，例如關閉戲院和娛樂場所，惟政府其後表示香港是自由社會，只會作出勸喻而不會強制關閉戲院。體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國今日(12日)稱，戲院商會表示願意配合政府防疫措施關閉戲院，但希望政府能就戲院是否需要暫停營運提出明確指引，並在停業期間向業界作出支援。另外，馬又建議政府為業界分擔因疫情而取消活動的風險和損失。

馬逢國在1月30日至2月10日對業界進行問卷調查，了解疫情對業界的影響。因政府及部分私人文化和體育場地關閉，86%業界受訪者的活動要取消或延期；而表演項目最受影響，佔82.1%；接近27%受訪者估計損失達5萬港元或以上的經濟損失；有70%指收入跌幅逾90%甚至無法估計。業界希望政府能以稅務優惠和薪酬補償等資助措施幫助業界，和減免場租，在情況許可下盡快開放演出場地，以及加強防疫措施等。

馬指活動取消對業界造成直接經濟損失，工作機會缺乏，加上學校停課，業界失去另一重要收入來源，手停口停，對中小型團體和前線個體戶從業員而言，形同滅頂之災。馬建議政府設立「體育、演藝、文化、出版界支援基金」，又為業界分擔因疫情而取消活動的風險和損失，以實報實銷或一筆過撥款的方式，提供不少於70%的演出費資助。他表示康文署應為受疫情影響的場地退還全數場租，以及盡快處理2019年申請款項，為業界提供資金流。在整體方面，他建議政府要「保就業保經濟」。