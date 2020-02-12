政Whats噏：財會工程項目大塞車　建造業嗌救命促加快審批

因為泛民主派不停拉布，已令到好多工程撥款申請大塞車，接住又受到反修例風波打擊，依家再加上新冠病毒肆虐，建造業都嗌晒救命，業界生計大受影響，依家已積壓咗610億港元嘅工程項目申請，故要求立法會財務委員會加開特別會議，又呼籲議員放開政治議題，避免流會，盡快審批工務工程項目。

建造界大聯盟主席謝子華今日(12日)去信畀立法會主席梁君彥，直指政府工務工程已連續數年大幅下跌，喺2018/2019立法年度，全年度只批出約500億港元工程，比原先估計少咗1200億港元，而2019/2020立法年度，政府預算推出約2000億港元嘅工程中，至今只批出唔夠350億港元，相差1650億港元。

信中指出，依家喺財委會排緊隊等審批嘅撥款約有610億港元，呢筆撥款包括咗上個立法年度嘅400億港元同今個立法年度嘅210億港元。唔單止咁，喺工務小組委員會方面，2020/2021年度基本工程儲備基金嘅整體撥款223.5億港元亦受到阻延，令75項涉及逾1000億港元嘅新工程受到積壓。

謝子華亦喺信中大吐苦水，話連續數年嘅工程量缺口，以及財委會同工務小組審議工程撥款嘅工作進展極度緩慢，令建造業界，特別係工程專業相關人員同工人生計造成嚴重影響，促請財委會加開特別會議，集中審批工務工程項目撥款，追回延誤，同時希望所有議員喺抗疫嘅同時，亦暫時放下政治議題，盡職責出席會議，避免流會等事情發生，盡快審批工程撥款咁話。

就因為工程撥款大塞車，工務小組委員會主席盧偉國同財委會主席陳健波，幾乎有位就插針，不停咁加會，根本就係想快啲通過積壓嘅撥款，尤其係同民生有關嘅工程項目，之但係工務小組委員會通過咗嘅項目，排到上財委會都仲係有排等。

其實陳健波都好頭痕，事關佢加咗會希望可以疏導大塞車，點知班泛民主派議員喺公務員加薪嘅撥款申請拉布，經過多次會議都未表決。佢之後仲話要不斷加班，之但係又遇上新冠病毒襲港，受疫情影響更加要取消本周兩節會議，而嚟緊下個禮拜嗰兩節會議都未知開唔開得成，真係唔知點算好？