政Whats噏：鄧家彪孖陸頌雄　情人節大玩Gay情

陸頌雄(左)同鄧家彪(右)一齊揸住張畫上紅色心心嘅紙牌。

勞工顧問委員會勞方委員鄧家彪(Bill)早年曾經聯同工聯會黨友王國興扮大肚婆講侍產假，結果被網民取笑「Gay味甚濃」，估唔到阿Bill又故技重施，喺情人節前夕同另一黨友、勞工界議員陸頌雄拍片大玩Gay情。

兩個結咗婚嘅大男人一齊揸住張寫住2月14日情人節、仲畫上紅色心心嘅紙牌，大家諗起乜嘢？唔使我講，好多網民都留言講咗嘞！跟住佢哋仲大談情人節送乜嘢禮物，陸頌雄話有個絕佳嘅方法，就係叫阿Bill當日襯住屯馬線第一期通車日子，同太太試搭慶祝情人節，見證呢個歷史性時刻，而且仲有「鑽石」添，因為鑽石山站係其中一個途徑嘅車站，真係夠晒驚喜呀！其實係講緊屯馬線第一期通車。

搞完爛Gag之後，佢哋就講返沙中線醜聞。阿Bill問有乜嘢跟進工作可以做，身兼鐵路事宜小組委員會主席嘅陸頌雄認為服務經營權嘅模式，好多時都會令到權責不分，工程出現超支，可能又要政府或市民找數，所以第時應該要行返舊有模式，唔單止政府要睇實條數同服務質量外，港鐵須自行承擔超支嘅責任同監督建築質量，仲話議會將繼續追究紅磡站擴建月台工程涉造假嘅問題。