屋宇署加強排水管工程抽查　違例者或遭檢控

青衣長康邨康美樓近日出現新冠肺炎確診個案，令市民關注維修、保養及改動家居排水系統問題。屋宇署表示將增加涉及改動樓宇單位排水系統小型工程的實地審查，以加強對該類小型工程的監管。在審核過程中，如發現有違反《建築物條例》，便會執法，包括着令相關人士更正違規事項，以及在有需要時作出檢控或紀律處分。

屋宇署表示，業主如想豎設、改動或拆除排水系統，包括反虹吸管，可按小型工程監管制度的簡化規定，委任註冊合適承建商進行，確保排水系統符合《建築物條例》規定，包括衞生設備，例如坐廁、洗手盆、浴缸；須有有效的水封，例如隔氣彎管及反虹吸設施。而有關規定同樣適用於劏房。

署方指出，任何並非合資格的註冊承建商進行小型工程，即屬違法。為保障工程質素，該署會隨機抽查審核完成的工程，包括呈交的文件及按需要實地審查。

若住户懷疑單位排水系統欠妥，例如單位排水口或反虹吸管出現異味、排水管滲漏或有裂縫等，應盡快安排合資格承建商檢查及維修。署方已編制一套指引，提醒市民須妥善保養及維修排水管，並上載於屋宇署網頁。