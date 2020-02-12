政Whats噏：南區區會街頭開會　區議員中頭獎

喺新冠肺炎疫情影響下，政府早前宣布兩個星期所有法定、諮詢組織都暫停開會，但係個別嘅區議會就轉戰街頭。南區區議會一班議員今日(12日)晏晝就「擔櫈仔」喺香港仔網球場對出，喺烈日當空下開首次嘅特別會議，有區議員仲「中頭獎」添！咩嚟？一篤雀屎從天而降，都算唔好彩喇！

講返正題，會議主要討論區內防疫工作同相關通報機制，區議員袁嘉蔚鬧爆南區有患者發病到確診期間，政府無向相關大廈發出任何疑似確診個案嘅告示，當政府公布確診個案時，引起邨內恐慌。佢又鬧爆資訊混亂，尤其係衞生署尋日(11日)公布後完全無任何官方部門通知房署、區議員，網站亦無更新確診地點，建議署方必須重新檢視指引，主動通報有關部門，做好防疫措施。

區議員陳炳洋重申，要建立「南區防疫情報網」，透過民政署聯繫區內私人診所，加快情報通報同減少誤報嘅情況，另一區議員徐遠華質疑市政局被殺局後，政府收返權力，降低區議會角色，每當有重大事故發生後，當局無運用權力應對事件。

會上全體議員一致通過3項臨時動議，包括反對徵用香港仔賽馬會診所作為指定診所、強烈譴責確診個案通報機制失效同埋反對海洋公園酒店作為隔離設施。