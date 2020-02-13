黃大仙街坊抗議設肺炎診所　黑衣人富山邨堵路防暴拘10人

【01:00】防暴警在場拘捕至少8人，帶返警署扣查。

【00:02】防暴警在平台截查一批人士，包括義務急救員，一名自稱區議員的女子到場向警方了解。

---------------------------------------------------------

有網民在昨日(12日)晚上8時，於黃大仙富山邨平台發起集會，反對政府將位於斧山道160號的東九龍普通科門診診所，作為新冠肺炎的指定診所。至晚上9時許，大約有100名戴口罩的居民及黑衣人於上址聚集，並沿豐盛街遊行轉入斧山道，有人邊行邊揮動「光復香港」的旗幟，並高呼口號，而富山邨對開一直有警車戒備。至晚上近10時，示威者再度於富山邨外蒲崗村道馬路擲出雜物堵路。

大批防暴警員於平定道戒備，一度高舉黃旗，呼籲遊行人士離開，有黑衣人走出馬路堵塞交通，將雜物丟在地上。警員驅趕堵路者及清理離物後，於蒲崗村道一字排開戒備。警員舉起藍旗，警告聚集人士離開，否則使用武力驅趕。數十防暴警清走街上路障，並在現場戒備，警員在富山邨及宏景花園停車場內截查多人，期間至少2名男子被捕及帶走。防暴警封鎖富山邨富仁樓一處出入口，並上樓搜查。警方大致完成在富仁樓及宏景花園停車場的搜查行動，多名市民被帶上警方的旅遊巴士。

警方表示，因有暴徒衝出黃大仙蒲崗村道用雜物堵塞馬路，令附近交通擠塞，緊急服務受阻，更有暴徒肆意用垃圾堵路，罔顧公共衞生，與抗疫工作背道而馳。警員到場果斷執法，回復交通和社會安寧。警方譴責所有違法行爲。