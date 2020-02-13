護協今工業行動　護總籲為大局撤回

新冠肺炎疫情持續，繼早前有醫護人員罷工要求港府全面封關後，另有護士團體今發起新一波工業行動，強調該行動不是罷工，無意引起前線醫護人員的矛盾，呼籲護士根據醫管局的感染控制措施標準，領取所需防護裝備，強調醫護人員絕對不會放棄病人和自己。

香港護士協會主席、衞生服務界議員李國麟表示，目前醫院內的交叉感染風險高，惟醫護人員的防護裝備不足，協會呼籲會員今日根據醫管局的感染控制措施標準，領取所需防護裝備，若院方未能提供有關裝備，會員可致電協會的熱線電話，協會會向局方反映。

他要求每名前線護士每日至少要獲派兩個外科口罩、兩個合適的N95口罩，以及四套個人防護裝備；需要照顧隔離病人的護士必須落實局方標準，於每次完成醫療程序後，都要更換全套防護裝備，確保減低院內爆發交叉感染的風險。

香港護士總工會回應指，支持任何進一步改善前線醫護人員防護裝備的合理要求！該會在一周前已向醫管局提出十大訴求，其中之一即為：全面檢視現有資源，要留給最前線的同事，保證提供足夠、合適和有效的防護裝備。此外還建議醫管局也需為低風險病房等工作場所的員工，提供易換洗的工作服以代替日常的制服。

該會認為護協的行動雖「保護」醫護人員及市民為名，實質客觀上只會為當前防疫的重要關頭添煩添亂，只會加重中層管理人員的負擔，只會進一步擾亂公立醫院乃至全社會防疫的部署及行動，十分不利全港後續的防疫！為此香港護士總工會呼籲為全港防疫大局著想，應撤回所謂的「工業行動」。