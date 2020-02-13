利是封誇張至識錄音有刺綉　環團籲簡單是美

港人在農曆新年期間耗用大量利是封，已連續11年回收利是封的環保團體綠領行動估計，今年回收利是封數量會跌至八百萬封，主要受到疫情及商場改變營時間影響。談到近年利是封的潮流，該團體透露，不少利是封設計愈見誇張，包括採用珠片、刺綉及窩釘，個別更有錄音功能，或加以透明膠套包裝，奢華浪費，呼籲各界採用簡單設計及少用紙張的利是封，令港人的農曆新年更環保。

綠領行動回顧回收11年的歷程，指首年僅回收得12萬封，去年已飆升至超過1000萬封，今年的回收行動將於本月19日截止。團體的總幹事何漢威表示，受到新冠肺炎影響，今年不少商場、銀行等都改變營業時間，影響回收，料今年的回收量比去年減少。

團體的助理項目經理葉翠雯則指，近年回收的利是部分愈見誇張，令人意想不到，包括以不同物料絨布、棉線、皮革和塑膠製作，部分設計採用鑲珠片、窩釘、閃石，更有一個利是封附有錄音功能，屬商場派發。葉又指，不少誇張設計的利是封是由商戶派發，呼籲他們可以採用簡單設計，減少耗用物料。何則提醒市民，凡有生肖、年份、印有姓名等個性化內容，以及有自動黏貼口、寫上字、有釘或釘痕、有摺痕及已損毀的利是封均不收。回收之後，團體會篩選及處理成新生利是封，派予市民循環再用。

另外，在前年已參加「環保利是封」約章的香港蜆殼有限公司，多年來共減少印製利是封超過4.3萬個，該公司零售業務總經理余靜雯表示，除減少印製利是封外，公司近年亦縮減利是封的尺寸，減少用紙，辦公室會設2個回收箱，以分類有公司標誌及一般利是封，公司封可派發予員工重用。