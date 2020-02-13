東方日報A1：防疫5宗罪　政府攞嚟衰

廢官懶理社區衞生亂象，旺區舊樓渠管外露失修恐成「康美樓」翻版。青衣長康邨康美樓前日發生首宗懷疑經渠管傳播的新冠肺炎感染個案後，房屋署依舊堅拒進行大規模的喉管檢驗工作，有民間組織則巡查油尖旺區逾百幢大廈及屋苑並揭發五大衞生「罪狀」，其中有多幢舊式大廈污水渠呈半開放式，更有不少糞渠有銹漬，甚至出現滲漏，加上劏房與賓館混雜，一旦有人確診，病毒傳播程度甚至比公屋更甚。組織狠批政府懶理，形容現時廢官當道，求助政府不如自救。有居住舊樓的居民雖憂慮喉管衞生問題，但亦苦無對策，只能慨嘆道︰「危險都冇辦法，生死有命，富貴由天。」

民間組織「社區前進」近日巡查油尖旺區一百一十二幢大廈及屋苑，發現五大衞生問題，其中渠管問題相當嚴重，包括有十四幢舊式大廈污水渠為半開放式的舊式設計，即單位的污水渠經過一個集水兜進入外牆主渠。組織稱由於集水兜欠保護及清潔，或會出現淤塞，污水量多時有機會溢出到鄰近單位，居民洗澡時渠管更會冒出蒸氣，飄至上層單位，若大廈有感染者後果則不堪設想。

組織更發現有八成大廈均有單位改裝成劏房，業主加裝五至六個糞渠分支去處理各劏房租戶的排泄物，再集合到原來糞渠，令原糞渠流量倍增，增加爆渠風險。組織亦稱有逾四成大廈糞渠出現銹漬，逾兩成出現滲漏，恐重現如康美樓般經糞渠傳播病毒情況。另亦發現有近八成大廈無有蓋垃圾桶，近兩成大廈有口罩亂丟情況，隨時成為病毒溫床，加速疫情在社區傳播。

記者昨到油尖旺一帶巡查，發現多幢舊式大廈外露渠道有污水滲漏，管道銹漬處處，衞生情況令人堪憂。周先生居於當區一幢四十多年樓齡的舊式大廈，當中有一半均為劏房。他形容大廈外牆不斷有污水流出，「有時彈到出嚟」，指去年曾籌辦業主法團參加政府維修舊樓資助，惟現時仍在申請當中，批評屋宇署每次只稱樓宇結構無問題，卻不檢查渠管情況。他坦言因現時疫情嚴峻，雖然憂慮衞生但亦苦無對策，無奈稱：「危險都冇辦法，生死有命，富貴由天。」

另一舊樓業主胡女士則稱樓內糞渠殘舊，去年曾爆過兩次渠，時常聞到廁所有異味，聯想到康美樓情況，不禁稱：「好擔心！」惟求助無門，只能靠自己加強清潔。

該組織召集人兼油尖旺區議員林兆彬就情況諮詢過醫生及建築師，認為該些衞生亂象相當嚴重，有機會令疫情在社區大爆發，要求政府必須研究半開放式污水渠對疫情傳播的影響，屋宇署亦應敕令有關單位修補渠道失修問題。他亦批評政府對社區衞生「乜都唔做、咩都唔理」，猶如事不關己，又認為政府充斥大量「廢官」，「連口罩都搞唔掂」，直言對政府失去期望，或只能靠社區自救。

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