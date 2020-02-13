探射燈：家族染疾惹恐慌　情人晚餐爆退枱潮

每年情人節，共進晚餐是情人間的指定環節。然而，隨着新冠肺炎愈演愈烈，日前更有家族外出聚餐而出現集體感染，令不少已預訂佳節大餐的情侶紛紛打退堂鼓，對於正走下坡的餐飲業市道雪上加霜，業界預期生意額較去年同期大跌80%，盼疫情盡快結束，再齊心止血。

不少情人引頸以待的浪漫晚餐，被突如其來的新冠肺炎疫情橫空破壞，香港餐飲聯業協會會長黃家和不諱言，預計今年與去年同期比較，生意額會大挫80%，有不少同業反映，原本已訂晚餐的客人，近日出現大批退枱潮，「始終大家都有個心理影響，專家都叫市民唔好出去食飯。」

黃家和續指，當年「沙士」疫情一過，業界及政府齊心協力推出措施救市，希望疫情盡快過去，若能在3至4月間結束，業界有信心能扭轉劣勢，銀行亦已推出相應協助中小企的方案，盼政府能夠正視及推出有效措施救市。

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