探射燈：冰河時期　時鐘酒店出租率挫90%

時鐘酒店是不少情人在節日共度時光的選擇，卻因今年疫情而變得冷清。

情人節與情人共度浪漫時光，過往時鐘酒店人來人往的景象，相信隨着今年新冠肺炎疫情而改寫。有兼營時鐘酒店的賓館負責人坦言，預期房間租住率會較去年大挫90%，亦有星級酒店推出包括早晚餐的優惠吸客，同時在設施消毒上做足工夫，確保情人節當日如常營業。

在尖沙咀經營賓館，同時亦提供時鐘服務的賓館負責人區先生直指今年情人節市道不敢樂觀，在反修例運動加疫情的雙重衝擊下，過去半年賓館入住率步入冰河時期，有時1日都無客。他稱現時最重要對抗疫情，已加強消毒房間設施及用品，門口把手每日消毒5次，若訂到口罩會考慮提供予客人，房價更不消提，認為坦言「有人嚟已經好好，都預生意會跌90%。」

該區另一間五星級酒店則推出包含多重優惠的住宿計劃，最平由1600多港元起，只要是情人節當天入住指定房間，可享身體護理套裝、雙人晚餐及早餐，退房時間延至下午2時等。

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