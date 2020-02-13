探射燈：情人節勢減花費　口罩約會　不如返閨

新冠肺炎病毒襲港，情人節只有慘情！有交友公司被迫取消情人節「重頭戲」活動，損失生意額近30%；食肆訂座亦相應下降，有食肆過往情人節均滿座，惟今年1星期前都只得4分之1訂座，只能變招求存。打工仔多在家工作，加上商場取消活動，花店訂單驟減，有花店直言生意暴跌50%，臨近情人節亦乏人問津。學者直指，市民因疫情減少外出，並集中在搶購防疫用品，影響消費市道，預料即將有大規模結業潮。

交友約會公司網站可見，從本月8日起至月底有12個活動，當中不少活動經已取消，情人節當晚的酒店自助餐亦取消。Speed Dating FEVER負責人黃新發指，本月元宵與情人節的大型活動被迫腰斬，2個活動佔上生意額的30%，至少損失近5萬港元。他指儘管把活動人數減少，但客人參與度仍下跌20%，對前景擔心。另一間交友約會公司香港婚活的創辦人張惠萍指，以往情人節前1個星期活動已爆滿，但今年同時期報名人數只有一半，活動亦會做好防疫措施。

旺角有花店距離情人節不足1周仍無人問津，花墟出現不少減價促銷的情況。卉豐花業負責人梁嘉兒指，今年情人節與農曆新年相隔較長，而且在平日，不少同行早看好情人節的銷情，在1月已大手訂貨，比以往數量還要高，但隨疫情爆發，生意受影響至少10%至20%。

此外，內地從本月8日起停止運花給香港，令不少花店措手不及。有花店員工透露今年較難入貨，寶興鮮花店主何先生指受貨運影響因而未會推出平價花，估計外國花會抬價約20%至30%，但亦不敢加價，估計今年銷情至少減50%。

飲食業更難於幸免。在觀塘經營食肆的黎顥雋指，過去情人節均是滿座，惟今年1星期前訂座率只有4分之1，並預計只會有1輪生意，「以前會限定啲人食套餐，今年可以分開叫。另外以往可能一個套餐7、8道菜，依家可能減至3、4道菜（較平套餐）。」

中大商學院客座教授冼日明表示，市民擔心外出增加感染機會，直接影響出外消費意欲，同時亦會把注意力集中在搶購防疫用品。他直言是次疫情將影響絕大部分行業，預料未來或出現大型結業潮。

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