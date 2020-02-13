世衞指目前仍難言新冠肺炎疫情　是起始還是尾聲

世界衞生組織周三（12日）表示，雖然新冠肺炎在中國的疫情趨於緩和，但應以審慎態度對待，而疫情是處於哪個階段，目前仍言之尚早。

世衞周二（11日）及周三連續兩日開會商討新冠肺炎的對策，周三會後總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，中國的新冠肺炎確診數字趨於穩定，然而疫情看似緩和，但仍須以「極審慎」的態度面對。他說：「疫情仍可以向任何方向發展」。譚德塞又指，本周較早前到中國調查在新冠肺炎疫情的世衞國際專家先遣隊進度良好。

世衞緊急事故專家瑞安（Mike Ryan），指中國的大型控制疫情行動，給予阻截疫情的機會，使境內的新確診數字趨穩定，不過他表示，目前要推斷這是疫情的起始、中段抑或尾聲，還言之尚早。

另外，對於譚德塞肯定中國應對新冠肺炎的措施，有記者直指中國重視面子，問中國政府是否有要求世衞給予讚揚。譚德塞聽後臉色沉重並否認，他表示中國已採取很多措施以減緩病毒的傳播速度，例如關閉武漢等城市，做出影響社會與經濟的艱難決定。