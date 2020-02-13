議員促助滯留湖北港人返港　租用郵輪隔離

新冠肺炎全球肆虐，目前仍有約2000名港人滯留湖北武漢等地，當中更有10人確診感染。議員涂謹申今早(13日)在電台節目表示，收到8名滯留湖北的港人求助，部分有強烈意願希望回港，當中有人指藥物不足，就算聯絡港府後亦得不到協助，他又批評政府太遲公布港人在湖北確診的消息，質疑是否有隱瞞。

涂指出，港府可參考外國撤僑經驗，與內地商討分批撤離滯留港人，又建議借用解放軍駐港軍營或郵輪作檢疫隔離，及促公開所有在港以外人士的健康情況，若有確診個案應即時公布。

議員郭家麒表示，3日前已經去信政制及內地事務局局長聶德權，要求港府派包機到湖北接載滯留當地港人。他引述航空業界指，安排包機飛往湖北技術上並無問題，並可派衞生防護中心人員隨機。他指得悉一名15歲香港青年，農曆新年前獨自往湖北一個小城市探望外婆，但未能趕及在當地封城前離開。

議員梁美芬指出，有黨內成員與相熟的航空公司聯絡後，初步得悉有公司願意派包機到湖北接載滯留港人，要求港府研究具體細節，包括醫療及防護措施等。她又促當局開誠布公，公開當地懷疑確診的港人數目等。議員田北辰則表示，很多國家及地區都已從湖北撒僑，希望港府盡快與內地商討，協助滯留湖北的港人回港。他亦建議租用正停駛的郵輪，用作湖北港人回港後的隔離檢疫設施，因郵輪可以開窗，所以已約見郵輪公司商討，完成檢疫後清潔清毒再交還船公司，而且郵輪遠離民居，較租用酒店理想。