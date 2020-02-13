全港學校不早於3.16復課　第三次小六呈分試取消

新冠肺炎襲港，全港幼稚園、中小學及多間大專院校一再延後至3月2日復課，並改以網上授課形式繼續進行教學。教育局局長楊潤雄今早(13日)宣布，決定再延長停課兩星期，至不早於3月16日復課，並會取消小學遞交第三次升中呈分試成績。

楊呼籲，現時在內地的學生不用急於回港，而在港的學生亦應留在家中，不要離開香港，重申停課並非額外的假期，學校須以其他授課形式讓學生有適度學習。至於何時復課，要考慮的因素包括疫情發展、學校準備工作、防疫物資供應等。

此外，他指教育局會以每間幼稚園於今年1月的學生數量為基數，以計算資助額；如有個別幼稚園想調整或減免學費，可向教育局申請；教育局將會向幼稚園提供一次性津貼作清潔校園。他並透露有數間幼稚園表示想減免學費。

另外，由於小學未能在3月9日或之前復課，楊表示學校毋須進行第三次升中呈分試，小六學生的派位組別將按他們在小五下學期及小六上學期的校內成績決定。中學文憑試方面，現維持本月底決定是否可如期於3月27日開考筆試，若3月27日不能考筆試，會延後到4月24日才考。