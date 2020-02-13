為避新冠肺炎往較遠商場買菜　康美樓住戶：政府無能

新冠肺炎肆虐香港，青衣長康邨康美樓更加出現首宗疑經糞渠由「樓上傳樓下」的感染個案。有康美樓一帶的長者疑為「避炎」，今日(13日)不惜捨近求遠，步行10多分鐘到另一邊的屋邨商場街市買菜。

日前政府要求所有居於康美樓A翼07室單位的住戶撤離該大廈，但大廈內仍有高層的07室住戶不肯離開。今早屋邨派出清潔工人在該大廈A翼座向的地面洗地，早上該區下雷雨，但仍不時有長者打着雨傘，提着數袋食物，由涌美路蹣跚步行入邨往康美樓方向。然而，康美樓實際毗鄰着長康邨二期商場，該商場內有食肆、商店及街市，但長者買菜仍不惜長途跋涉，根據地圖顯示除了長康邨二期商場外，同邨一期商場亦有菜賣，但其與康美樓之間隔了多棟大廈，需步行逾十分鐘。

居於康美樓29樓A翼03室的鄧婆婆表示，她是專程步行10至15分鐘到邨外涌美路一帶買菜，她稱對於同一條走廊的07室單位爆出疫情感到十分擔心，已經加強清潔家居及盡量減少外出，現時亦會盡量避免光顧康美樓旁邊的二期商場。她批評政府無能，防疫不力導致社區爆發多宗感染，「我哋長者好慘，買唔到口罩」。