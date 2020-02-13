涉謊稱售賣平價口罩騙財　2男子落網

新冠肺炎在港蔓延，市面上抗疫物資短缺大鬧口罩荒，不少人轉而在網上訂購口罩，令不法分子有機可乘。事發於上月29日，一個名為「日本直送藥妝達人」的Facebook專頁，貼文聲稱有醫療用口罩以50元一盒低價售賣，大批市民根據指示過數付款，惟一直未有收到貨物，至本月5日，該個貼文更被刪除，有人懷疑受騙於是報警。

警方大嶼山警區重案組接手調查，經情報分析後，於昨日(12日)展開行動，拘捕2名分別33及40歲男子，被捕人分別報稱任職運輸工及招待員。經深入調查，警方初步相信本案共涉超過1000名受害者，相關金額約20萬港元。

警方網絡安全及科技罪案調查科總督察蕭政廉指，截至現時共接獲301宗懷疑網上銷售口罩騙案，涉案金額共110萬港元，每案騙款介乎100元至25萬元不等。經深入調查，警方暫時一共拘捕10男2女，分別涉及「以欺詐手段取得財產」及「欺詐」。警方將由中央一站式統籌各警區資源，以制定執法策略，加強網上巡邏及情報分析，盡快將騙徒緝拿歸案。

蕭補充指，警方近日發現網上出現有收購「CSI」口罩廣告，強調市面上的「CSI」口罩為懲教署向非政府機構提供，如警方發現有懷疑盜竊的情況，將會跟進調查。而市民如果兜售、購買「CSI」或其他來歷不明的口罩，將可能干犯盜竊或處理贜物罪，建議市民如有懷疑，可致電警方防罪熱線。