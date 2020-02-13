食肆生意跌90%　業界料3個月內現倒閉高峰

新冠肺炎肆虐下，市民減少外出，大大打擊香港零售及餐飲業。

新冠肺炎肆虐下，香港的餐飲、零售、旅遊業中小企均受疫情重創。香港中小企食店聯盟召集人林瑞華今(13日)出席一電台節目表示，自疫情出現後，食肆生意已經下跌30%至50%，「打邊爐家族」集體感染事件後，業界普遍生意下跌80%至90%，他經營的火鍋店損失超過90%生意，現時會轉做外賣火鍋配料食材。

疫情爆發時正值農曆新年，林指許多企業取消春茗，導致很多酒樓因現金流不足而出現營運問題，已初現裁員和倒閉潮，他又預期3個月內會出現倒閉高峰期。

林希望政府可提供免息貸款或者做擔保，協助業界渡過難關。他又指，現時有約50%業主願意減租，亦有部分大地產商不肯減租，他希望在領展帶頭減租下，其他地產商和業主都會跟隨。

林亦批評政府防疫措施不足，不肯全面封關以致無法堵塞病毒源頭，令市民沒有信心外出消費，即使業主肯減租，沒有生意亦無補於事。林表示，如果市面持續無口罩供應，員工沒有口罩用，食肆也要被迫停業。