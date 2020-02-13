白色恐怖？　香港01員工聲稱fb發文後被炒

新冠肺炎來勢洶洶，部分公司會為員工提供口罩，及安排在家工作等措施保障員工。商人于品海創立的網媒《香港01》雖然有為員工供應口罩，但有員工疑不滿口罩質素，在網上激烈批評。有員工更疑因曾在個人社交平台批評口罩劣質，及投訴01未有為員工安排在家工作而遭解僱。該名員工今(13日)向東網表示，昨日(12日)已被解僱，批評01如同製造白色恐怖，有打壓言論自由之嫌。

該名員工姓黃，其Facebook顯示他由2017年5月起在《香港01》任職創意經理。他在本月1日曾於Facebook個人帳戶發文，以笑話一則為題，指公司被發現向員工派發質素備受質疑的「救救口罩」，並批評公司只為有病徵及曾到內地的員工安排在家工作，其他同事只能以申請年假免回公司上班。貼文更嘲諷「自稱互聯網公司竟然唔可以靠互聯網工作」。

他昨日(12日)在fb突透露已被01解僱，更聲稱被副行政總裁蘇曉婷召見，指摘他公開發文批評公司。該名01前員工更對東網出示解僱信，批評01做法無稽，反問：「公司憑咩去監管員工Facebook寫啲咩呢？」他表明會到勞工處求助，包括了解其解僱原因是否合理。

東網已就事件向勞工處及《香港01》了解，暫未獲回覆。